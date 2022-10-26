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هلال ربيع الآخر ضعيف جدًا الليلة

2022-10-26 الساعة 6:58
هلال ربيع الآخر ضعيف جدًا الليلة
المواطن - الرياض

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توقع خبير الطقس والفلك خالد الزعاق، أن يكون هلال ربيع الآخر ضعيفًا جدًا مساء اليوم الأربعاء، بسبب ولادته متأخرًا مشيرًا إلى أن عمر الهلال يصل تقريبًا 24 ساعة رغم أنه في يومه الثاني.

 

هلال ربيع الآخر

وقال الزعاق: اليوم الأربعاء سيكون الهلال ضعيف جدًا على الرغم أنها ليلة الثاني من الشهر الهجري والسبب هو تأخر ولادته فعمره اليوم تقريبًا 24 ساعة والعامة تقول: إذا كان الشهر المنصرم “هافي” (29 يومًا) فيكون الهلال ضعيفًا في أول يوم.

ميلاد الهلال

ولفت إلى أن هناك نوعين من حالات ميلاد الهلال الأولى تكون في بداية الشهر الهجري والثانية تكون وقت الكسوف حيث ينسلخ القمر من رحم الشمس.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة أشارت إلى أن هلال شهر ربيع الآخر 1444 يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

كسوف الشمس

وشهدت الكرة الأرضية يوم أمس، كسوفًا جزئيًا للشمس، وتم مشاهدته في معظم الوطن العربي، وأوروبا، وغرب آسيا، وشمال شرق إفريقيا، وهو الكسوف الثاني والأخير لسنة 2022م.

كما شهدت مناطق المملكة كسوف الشمس الجزئي بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة، حيث حظيت المنطقة الوسطى، والشمالية الشرقية، وشرق المملكة، بنسبة كسوف أعلى مقارنة ببقية المناطق الأخرى، وذلك ما بين 01:30 بعد الظهر، و03:50 عصرًا.

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