هل تؤثر الحالة الصحية في دعم حساب المواطن؟

أكد حساب المواطن، أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية، مؤكدًا أن حالة الشخص المرضية لا تؤثر في دعم حساب المواطن حتى لو كان مريضاً نفسياً. وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين كالآتي: “إذا كان هناك شخص مريض نفسي معه تقرير طبي حديث وليس عنده سكن خاص هل يقدر يسوي تقديم على حساب مواطن سابق كان ينزل له والآن بسبب عقد قطع هل هناك بدائل استثناء لهذا شخص أم يكتفي بتقرير مرضي له. المستفيد المستقل وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه في حال كان المستفيد فرداً مستقلاً لا بد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري-حكومي- خاص). تحديث البيانات وفي وقت سابق دعا البرنامج المستفيدين إلى تحديث البيانات والإفصاح عن الدخول الحقيقية وإرفاق كافة المستندات الدالة على صحة المعلومات المقدمة. وكشف مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أهمية الإفصاح مشيرًا إلى أن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقة البيانات. وذكر الهاجري أن البرنامج قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر، بهدف رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي.