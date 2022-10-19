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سكني يوضح

هل يؤثر الاقتراض على الدعم العقاري؟

2022-10-19 الساعة 8:20
هل يؤثر الاقتراض على الدعم العقاري؟
المواطن - الرياض

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أجاب برنامج سكني على تساؤل أحد المواطنين بشأن تأثير الاقتراض من جمعية لدعم الأسر المنتجة على الدعم العقاري.

بنود العقد

وقال برنامج سكني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إنه في حال تم توقيع العقود النهائية سيتم الالتزام بما دون به. وطلب البرنامج من المواطن مراجعة بنود العقد للاطلاع على كافة التفاصيل المطلوبة.

باقات سكني:

ويتيح سكني، باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذْ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولًا مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

تسهيلات وخدمات:

ويُقدم موقع وتطبيق سكني مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا. ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.
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