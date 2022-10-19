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يمكن من أي مطار بالمملكة

هل يشترط مطار جدة أو المدينة لحاملي تأشيرة العمرة؟

2022-10-19 الساعة 1:09
هل يشترط مطار جدة أو المدينة لحاملي تأشيرة العمرة؟
المواطن - الرياض

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تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع استفسار بشأن هل يشترط مطار جدة أو المدينة المنورة لوصول حاملي تأشيرة العمرة عبر منصة نسك؟

من أي مطار:

وقالت الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إنه يمكن للمعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي في المملكة.

منصة نسك:

وأطلقت وزارة الحج والعمرة المنصة الحكومية الموحدة نسك، لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن. والمنصة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وليست موجهة لضيوف الرحمن من داخل المملكة فقط، لكنها موجهة لجميع العالم. وتضم المنصة نقلة نوعية لجميع الخدمات التي كانت تقدم من وزارة الحج والعمرة، أو من القطاعات الأخرى التي كانت تقدم الخدمة لضيوف الرحمن. وتسهل منصة نسك القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والحصول على تأشيرة القدوم للعمرة أو للزيارة.
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