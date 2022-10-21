هواتف ذكية قديمة ستجني منها الأموال

قد يحالفك الحظ وتجني الأموال من احتفاظك بهواتف محمولة قديمة في المنزل، إذ دفع مُزايد 39 ألف دولار لهاتف “آيفون” غير مستعمل من الجيل الأول، حيث يزيد هذا السعر على 50 ضعف السعر الأصلي للموبايل.

مبلغ جيد

وحسب بحث أجرته شركة “Protect Your Bubble” المتخصصة في تأمين الهواتف، أن الأشخاص لن يمكنهم الحصول على هذا المقدار من الأموال لقاء بيع هواتفهم المحمولة القديمة، ولكن سيحصلون على مبلغ جيد.

وأصدر الباحثون في الشركة قائمة بأغلى هواتف محمولة قديمة ثمنًا على موقع “إيباي” للتجارة الإلكترونية.

أغلى الهواتف القديمة

وعلى سبيل المثال، يبلغ سعر هاتف لآيفون من الطراز الأول مبلغ 587 دولارًا على الموقع، لكن الثمن سيكون أكبر مع هاتف موتورولا القديم “موتورولا داينا تاك”، إذ يقدر ثمنه بنحو 1327 دولارًا.

ويبلغ ثمن هاتف “موتورولا ريزر”، الذي صدر عام 2003، نحو 267 دولارًا.

وكشف بحث أن الأسر البريطانية تحتفظ بنحو 527 مليون جهاز إلكتروني غير مستعمل، ويعني هذا الرقم أن لدى كل أسرة 20 جهازًا مهملًا في منزلها، مع الإشارة إلى أن أغلاها ثمنًا هو الموبايل.