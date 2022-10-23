هونغ كونغ تلغي عرض فارس الظلام

تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول موسم الدرعية يلفت أنظار العالم وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير
قرر المسؤولون في هونغ كونغ إلغاء عرض فيلم فارس الظلام لـ”باتمان”، بعد عام من تمرير قانون يسمح بحظر الأفلام لأسباب تتعلق بالأمن القومي في البلاد.
قرار إلغاء عرض فيلم فارس الظلام (The Dark Knight) المُنتج في عام 2008، والذي كان مقرراً عرضه يوم 27 أكتوبر بأحد الأماكن المفتوحة في المدينة، جاء بناءً على تعليمات من مكتب حكومة هونغ كونغ لإدارة الأفلام والصحف والمقالات”، وفقاً لإخطار أرسلته الجهات التنظيمية إلى حاملي التذاكر يوم الخميس الماضي.
في سياق متصل، لم يوضح الإخطار سبب إيقاف عرض فيلم فارس الظلام ، واكتفى بالقول إن فيلم “الرجل الحديدي” (Iron Man) سيُعرض بدلاً من ذلك، مع إتاحة استرداد قيمة التذكرة.
يذكر أن التغييرات التي أُدخلت على مشروع قانون الرقابة على الأفلام في عام 2021، فرضت غرامات تصل إلى مليون دولار هونغ كونغ (130 ألف دولار أميركي)، وعقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بحق أي شخص يعرض محتوى غير معتمد.
يذكر أن فيلم فارس الظلام يجسّد عدداً من الشخصيات الخارقة، ويعرض مشاهد تم تصويرها في المستعمرة البريطانية السابقة، بما في ذلك مشهد لباتمان على ناطحة سحاب ليلاً.
أيضا ضمن عناصر القصة التي ربما أغضبت الجهات الرقابية، هو ظهور شخصية تجسد رجل أعمال صينياً فاسداً.