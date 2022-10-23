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لأسباب تتعلق بالأمن القومي

هونغ كونغ تلغي عرض فارس الظلام

2022-10-23 الساعة 11:08
هونغ كونغ تلغي عرض فارس الظلام
المواطن - متابعة

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قرر المسؤولون في هونغ كونغ إلغاء عرض فيلم فارس الظلام لـ”باتمان”، بعد عام من تمرير قانون يسمح بحظر الأفلام لأسباب تتعلق بالأمن القومي في البلاد.

إلغاء عرض فيلم فارس الظلام

قرار إلغاء عرض فيلم فارس الظلام (The Dark Knight) المُنتج في عام 2008، والذي كان مقرراً عرضه يوم 27 أكتوبر بأحد الأماكن المفتوحة في المدينة، جاء بناءً على تعليمات من مكتب حكومة هونغ كونغ لإدارة الأفلام والصحف والمقالات”، وفقاً لإخطار أرسلته الجهات التنظيمية إلى حاملي التذاكر يوم الخميس الماضي.

عرض فيلم بديل لـ فارس الظلام

في سياق متصل، لم يوضح الإخطار سبب إيقاف عرض فيلم فارس الظلام ، واكتفى بالقول إن فيلم “الرجل الحديدي” (Iron Man) سيُعرض بدلاً من ذلك، مع إتاحة استرداد قيمة التذكرة.

يذكر أن التغييرات التي أُدخلت على مشروع قانون الرقابة على الأفلام في عام 2021، فرضت غرامات تصل إلى مليون دولار هونغ كونغ (130 ألف دولار أميركي)، وعقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بحق أي شخص يعرض محتوى غير معتمد.

قصة فيلم فارس الظلام

يذكر أن فيلم فارس الظلام يجسّد عدداً من الشخصيات الخارقة، ويعرض مشاهد تم تصويرها في المستعمرة البريطانية السابقة، بما في ذلك مشهد لباتمان على ناطحة سحاب ليلاً.

أيضا ضمن عناصر القصة التي ربما أغضبت الجهات الرقابية، هو ظهور شخصية تجسد رجل أعمال صينياً فاسداً.

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