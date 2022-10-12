هياط المشاهير مرفوض بعد جوائز غازي الذيابي

لا تزال ردود الفعل تتوالى حول جوائز غازي الذيابي التي تلقاها بمناسبه زواجه، ما بين مؤيد ومعارض من قبل مرتادي موقع تويتر.
هياط المشاهير
واعتبر البعض أن تصوير الجوائز والهدايا التي حصل عليها الذيابي تعتبر من هياط المشاهير التي تستفز مشاعر الفقراء والمحتاجين.
حيث قال أحد المغردين: “كله إلا كسر نفوس المحتاجين والله هياط المشاهير ما عاد ينطاق أبدًا يا أخي افرح الله يهنيك ويزيدك لكن تصورون ليش في ناس ما عندها بيوت تهدمت عشان الكل يبي يعيش عيشتكم حسو بالناس اللي لولا دعمها بعد فضل الله طبعًا كان ما عندكم شيء تصورونه هياط”.
سفير الأخلاق
وعلى الجانب الآخر أكد فريق من المغردين أن ما تلقاه الذيابي من جوائز هو تقدير لمسيرته المهنية التي حرص فيها على تقديم محتوى جديد بعيدًا عن المحتوى الذي يقدمه مشاهير الفلس واصفين إياه بأنه سفير الأخلاق.
رولز رويس
وكان الذيابي تلقى العديد من الجوائز والهدايا من بينها سيارة رولز رويس موديل 2020 تحمل لوحات “ي هـ و” وجواد عربي أصيل وغيرها من الهدايا.
رد الذيابي
وبالرغم من مرور أكثر من يوم لم يرد الذيابي على التعليقات إلا أنه نشر مقطع فيديو له من داخل منزله وعلق عليه بالقول: اللهم إن عبدك صارع الشهوات والرغبات سنوات طويلة خوفًا من غضبك وسعير جهنّم .. والآن بعد ما رزقته بالزوجة الصالحة اللهم اكتب له حياة سعيدة مليئة بالصلاح والفلاح والحب والوفاء والصفاء”.