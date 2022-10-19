هيفاء وهبي تلتقي الجمهور السعودي: حلمي يتحقق

أعلنت الفنانة هيفاء وهبي أنها ستلتقي بجمهورها في حفل جديد بالعاصمة ضمن موسم الرياض في حفل مع المطربة إليسا يوم 28 أكتوبر الجاري.
حلمي يتحقق:
وكتبت هيفاء وهبي
في تغريدة: “كتير سعيدة لأن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ بأفكارك وجهودك جعلت موسم الرياض حدث فخم على مستوى عالمي فوق الخيال”.
وستشهد النسخة الجديدة من موسم الرياض، من الإمكانيات والفعاليات الجديد، حيث سيبدأ بحفل عالمي لسيرك دي سولي يوم 21 أكتوبر، على أن يبدأ افتتاح المناطق واحدة تلو الأخرى يوم 22 أكتوبر.
موسم الرياض:
ونوه آل الشيخ بأنه سيتم افتتاح منطقة جديدة تحمل اسم “Boulevard World”، وستحتوي على أكبر بحيرة صناعية عالمية، كما تم نقل “كومبات فيلد” لها، مؤكدًا أن هذه المنطقة سوف تحمل طابعاً ثقافياً يجمع العديد من البلدان مثل المغرب والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وغيرها.
وأكد رئيس الهيئة العامة للترفيه وجود عدد من المناطق المجانية بالموسم، مثل منطقة “حديقة السويدي”، و”قرية زمان”، و”سوق الزل”، وعدد من الفعاليات التي تستقطب جميع الزوار من العائلات والأفراد والأطفال وكبار السن.
ويتميَّز موسم الرياض 2022، بتقديمه مزيجًا حصريًّا من التشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنةً كبرى ووجهةً مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن الإسهام في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم.
آخر أعمال هيفاء وهبي
يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي طرحت قبل أسابيع، الفيديو كليب الخاص بأحدث أغانيها “ولد”، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.
وتجاوزت عدد مشاهدات الفيديو كليب منذ طرحه حاجز الـ10 ملايين مشاهدة.
يُذكر أن كليب “ولد” من كلمات وائل توفيق، وألحان أحمد محيي، وإخراج إيلي فهد.