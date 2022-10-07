واتساب يختبر إضافة مزايا مدفوعة الاشتراك 

أبلغ موقع WABetaInfo المتخصص في رصد وتتبع تحديثات وتطورات تطبيق واتساب للمراسلة الفورية، أن المنصة بدأت في اختبار ميزة جديدة مدفوعة لبعض مستخدمي نسخة واتساب بيزنس.
ولطالما قدم واتساب مزايا جديدة للمستخدمين لإرضائهم بشكل مجاني تمامًا، وقد أصبح أكثر تطبيقات الدردشة شعبية مع وجود 2 مليار مستخدم نشط حول العالم، وهذه المرة تشير التقارير إلى أنه سيقدم اشتراكًا لمستخدمي نسخة البيزنس المتميزين لإتاحة فرصة الوصول شكل أفضل وأسرع لبعض الميزات الإضافية لتزويدهم بطرق للوصول إلى عملائهم بسهولة وفعالية.
وقال موقع WABetaInfo إن منصة المراسلة بدأت في اختبار خطة الاشتراك هذه لبعض مستخدمي الأعمال مع آخر تحديث تجريبي على أندرويد ونظام التشغيل iOS .
ووفقًا لتقرير WABetaInfo، ستكون خدمة الاشتراك المدفوعة في WhatsApp ميزة اختيارية للمستخدمين، وهذا يعني أن مستخدمي الأعمال لهم حرية الاختيار فيما إذا كانوا يريدون دفع المال لاستخدام الميزات الإضافية أم لا.
ويمكن لمستخدمي WhatsApp Business تنشيط خدمة الاشتراك من إعدادات WhatsApp، حيث سيظهر لمستخدمي النسخة التجريبية (بيتا) خيارًا جديدًا يسمى WhatsApp Premium.
ويؤدي النقر على هذا الخيار إلى السماح لهم بالاشتراك في الخطة عن طريق إجراءات الدفع، علمًا بأن رسوم الاشتراك قد تختلف من بلد إلى آخر.
مزايا واتساب المدفوعة
وبحسب ما ورد فإن خطة الاشتراك تضمن تقديم ميزتين رئيسيتين حتى الآن وهما:
القدرة على إنشاء رابط عمل مخصص ومشاركته مع العملاء لعرض صفحة الأعمال والإعلان عن أعمالهم، ويمكن تغيير هذا الرابط كل 90 يومًا وفقًا للتقرير.
دعم محسن لربط العديد من الأجهزة، حيث سيتمكن مشتركو WhatsApp Premium من إقران ما يصل إلى 10 أجهزة بحسابهم الرئيسي، وهذا يسمح لهم بإدارة العديد من العملاء في وقت واحد.
ويُذكر أن الميزات الحالية لـ واتساب بيزنس ستظل مجانية، وهذا الاشتراك المدفوع هو خيار لأولئك الذين يرغبون في الحصول على بعض المزايا الإضافية للوصول إلى عملائهم.