واتساب يطرح مميزات جديدة أبرزها الأفاتار 

أطلق تطبيق المراسلة الفورية، واتساب، مميزات جديدة بين مستخدمي الإصدار التجريبي، ومن ضمنها ميزة أفاتار أو الصور الرمزية المخصصة، بحسب موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات التطبيق.

ما هو الأفاتار؟

يمكن لمستخدمي النسخة التجريبية (بيتا) من واتساب، استخدام الأفاتار حاليًا، وهو عبارة عن مجسم لشخصية المستخدم تظهر في الملصقات القابلة للاستخدام ضمن التطبيق.

وتتواجد هذه الميزة بالفعل في تطبيقي ماسنجر وإنستغرام، التابعين لشركة ميتا مالكة واتساب أيضًا.

وذكر موقع WABetaInfo أن مستخدمي بيتا أبلغوا عن عثورهم على خيار جديد يسمى أفتار في إعدادات التطبيق، علمًا بأنه عادةً ما يُطلق WhatsApp التحديثات الجديدة لمستخدمي الإصدار التجريبي من أجل التخلص من أي أخطاء قد تظهر قبل طرحها مباشرة للمستخدمين.

وتابع التقرير أن مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية سيكونون قادرين على تحديد صورة رمزية لتكون بمثابة صورة مستخدم WhatsApp الخاصة بهم، بدلاً من صورهم الخاصة، فضلاً عن اختيار تعبيرات وجه مختلفة كما سيقوم التطبيق تلقائيًا بإنشاء حزمة ملصقات جديدة حتى تتمكن من مشاركة الملصقات مع أصدقائك وعائلتك.

يمكن أن تشمل الاحتمالات المستقبلية للصور الرمزية أيضًا القدرة على استخدامها أثناء مكالمات الفيديو أو إرسال الرسائل، وهذا يشبه إلى حد كبير ميزة iMessage من آبل والتي تشمل إرسال الرسائل الصوتية مع صورة رمزية متحركة.

ستعرف ما إذا كان الخيار متاحًا لك عند رؤية قسم جديد يسمى الصورة الرمزية Avatar في إعدادات WhatsApp.

موعد طرح ميزة واتساب

ولا توجد حاليًا أي معلومات عن موعد طرح الميزة بالكامل لجميع المستخدمين، لكن يتكهن البعض أنه سيتم طرحها في أوائل العام المقبل.

مزايا أخرى

ومن أبرز المزايا القادمة أيضًا إلى WhatsApp ما يلي: