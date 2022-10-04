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واتساب يقتبس ميزة من سناب شات 

2022-10-04 الساعة 7:22
واتساب يقتبس ميزة من سناب شات 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يدرس تطبيق واتساب إضافة ميزة جديدة مقتبسة من تطبيق سناب شات، وهي حظر أخذ لقطة شاشة أكثر من مرة واحدة، سواء كان للصور أو لمقاطع الفيديو، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إرسال الوسائط الحساسة بشكل آمن. وبحسب موقع Android Police، فإن الصور ومقاطع الفيديو لا يمكن رؤيتها إلا مرة واحدة ثم تُدمر نفسها، وهو خيار مفيد لأولئك الذين يشعرون بالقلق من إرسال المقاطع الشخصية أو المعلومات الحساسة. وقال الموقع التكنولوجي إن شركة واتساب المملوكة لشركة ميتا أشرفت على كيفية تنفيذها للميزة بحيث يمكن للمستخدم التقاط لقطة شاشة مرة واحدة للوسائط، لافتًا إلى أنه في أغسطس 2022، أعلن مارك زوكربيرغ أنها ستأتي قريبًا إلى تطبيق واتساب وبالفعل فقد ظهرت الآن لبعض مختبري الإصدار التجريبي من التطبيق (بيتا). واتساب يضيف ميزة مقتبسة من سناب شات 

كيفية عمل الميزة الجديدة

وذكر موقع WABetaInfo المختص بتتبع أخبار وتحديثات التطبيق، فإنه مع استخدام هذه الميزة، ستظهر رسالة تقول: لا يمكن التقاط لقطة شاشة بسبب سياسة الأمان، وسينتهي بك الأمر مع لقطة شاشة سوداء. واتساب يقتبس ميزة من سناب شات  - المواطن وأكد الموقع على أنه لن يكون هناك تطبيق أو ملحق تابع لجهة خارجية سيتجاوز هذا القيد الأمني. وهذه الميزة يتواجد مثلها في سناب شات، لكن الفارق أنه واتساب لا يخبر المستخدم أن المستلم حاول التقاط لقطة شاشة.

موعد طرح ميزة واتساب 

وفي الوقت الحالي، طرح التطبيق الخاصية الجديدة لمختبري أندرويد فقط في إصدار v2.22.22.3، حيث يجب إجراء اختبار تجريبي أوسع نطاقًا في الأسابيع المقبلة قبل طرحها للجمهور. واتساب يضيف ميزة مقتبسة من سناب شات 
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