واشنطن تحذر من هجوم إرهابي

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أعلنت السفارة الأمريكية في جنوب إفريقيا، أنها تلقت معلومات استخبارية عن هجوم إرهابي محتمل “في تجمع كبير” بمدينة جوهانسبرغ هذا الأسبوع.
وقالت السفارة على حسابها في “تويتر”: “تلقت الحكومة الأمريكية معلومات تفيد بأن إرهابيين ربما يخططون لشن هجوم على حدث جماهيري بمكان في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا يوم 29 أكتوبر”.
ولم تقدم السفارة معلومات حول الوقت والمكان والأهداف الدقيقة للهجوم المحتمل.
وقالت البعثة الأمريكية: “نصحت السفارة الأمريكية الموظفين بتجنب الأماكن المزدحمة والمناسبات العامة في منطقة ساندتون الكبرى بجوهانسبرغ خلال عطلة نهاية الأسبوع من 29 إلى 30 أكتوبر 2022”.