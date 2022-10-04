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مساحتها 10 ملايين م2

وافي يشرف على 35 مشروعًا عقاريًا بالشرقية

2022-10-04 الساعة 4:02
وافي يشرف على 35 مشروعًا عقاريًا بالشرقية
المواطن - واس

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أكدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، أن المشاريع العقارية التي تشرف عليها في المنطقة الشرقية بلغت مساحتها نحو 10 ملايين م2، تضم أكثر من 19 ألف وحدة عقارية في 35 مشروعاً تنوعت ما بين الفلل والشقق و”التاون هاوس” والأراضي السكنية موزعة على 5 مدن، سواء كانت من المشاريع التي ينفذها المطورون العقاريون لمستفيدي “سكني” أو من مشاريع القطاع الخاص، وذلك إطار تعزز المعروض من الوحدات السكنية والإسهام في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

مشروعات وافي

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن الجهود مستمرة ومتواصلة لتعزيز الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، وجذبهم لضخ المزيد من الاستثمارات داخل القطاع؛ بما يساعد في تحقيق المصلحة العامة، عبر وضع الضوابط التنظيمية للمشاريع بجميع خدماتها من برامج تأهيل وإصدار التراخيص المتعلقة بالبيع أو التأجير أو التسويق على الخارطة للمشاريع السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والخدمية وجميع ما يندرج عرضه داخل القطاع، بهدف دفع عجلة التنمية والإسهام في رفع نسبة التملك إلى 70% تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

مدينة الدمام

وبلغت مشاريع البيع على الخارطة في مدينة الدمام 13 مشروعاً بإجمالي مساحات مطورة وصلت لحوالي 5 ملايين م2، وبعدد وحدات سكنية تجاوز 10 آلاف وحدة بمتوسط إنجاز يصل إلى 80 %، منها 6 مشاريع في مرحلة الاكتمال النهائي تمهيداً لتسليمها للمستفيدين. وضمت “الخبر” و”الظهران” 14 مشروعاً سكنياً بمساحات مطورة تجاوزت 1,5مليون م2، منها مشروعان في مرحلة التسليم و4 في مراحلها الإنشائية الأخيرة، بينما تستمر باقي المشاريع في تنفيذ أعمالها الإنشائية بحسب الخطط الزمنية. وتحتضن محافظة الأحساء 6 مشاريع سكنية بإجمالي مساحة يتجاوز مليوني م2 توفر نحو 4800 آلاف وحدة سكنية، إذ يصل مستوى الإنجاز في تلك المشاريع لـ 60 %، حيث انتهى إنجاز أحد المشاريع بالكامل في الوقت الذي يستمر العمل في المشاريع الأخرى وفق الجداول الزمنية المحددة. ورفعت محافظة القطيف المعروض العقاري في المنطقة من خلال تطوير أكثر من 1,6 مليون م2 مخصصة لإنشاء 1138 وحدة سكنية، تتجاوز نسبة الإنجاز فيها 95%، حيث يُجسد مشروع “منازل القطيف” واحداً من أبرز مشاريع البيع على الخارطة لما يحتويه من تصاميم حديثة للأحياء السكنية العصرية، التي تبرز معايير جودة الحياة وأنسنة المدن بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 الإستراتيجية. يُذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، تقدم التراخيص اللازمة لمشاريع البيع على الخارطة، ونتابع نسب إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز المطورين العقاريين وتأهيلهم لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، وتمنح “وافي” تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية، والتجارية، والصناعية، وغيرها. وافي يشرف على 35 مشروعًا عقاريًا بالشرقية - المواطن
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