Icon

محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 Icon (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
قبل المشاركة بنهائيات المونديال

واقعية رسائل محمد بن سلمان تُحفز لاعبي الأخضر

2022-10-24 الساعة 9:24
واقعية رسائل محمد بن سلمان تُحفز لاعبي الأخضر
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسائل واقعية لدعم وتحفيز لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق يوم 20 نوفمبر.

دعم الأخضر

وقام ولي العهد باستقبال الأخضر في مكتبه بجدة، ووجه إلى اللاعبين كلمات من ذهب، حيث طالبهم باللعب دون ضغوط نفسية في مرحلة المجموعات بالمونديال، نظرًا لصعوبة المجموعة.

وشدد الأمير محمد بن سلمان في كلمته للاعبين على أنه ليس متوقعًا من الأخضر أن يُحقق نتائج كبيرة، إلا أن الدعوات معهم؛ والجميع يُتابعهم باستمرار، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي في زيارة ولي العهد
لاعبو المنتخب – المصدر @spagov

رسائل ولي العهد

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “برا 18” عبر قناة SSC NEWS، بتصريحات ولي العهد المحفزة واستقباله للأخضر، مؤكدين أنه استكمال لدعمه للرياضة السعودية.

وقال تركي السهلي: “عندما يلتقي اللاعبون والجهاز الفني والإداري بولي العهد؛ فهو أكبر تحفيز ودعم يجده اللاعب السعودي، ورسالة الأمير محمد بن سلمان للاعبين في غاية العمق والذكاء”.

ولي العهد مع المنتخب السعودي
جانب من الاستقبال – المصدر @spagov

وتابع عبدالعزيز الغيامة: “استقبال ولي العهد للمنتخب السعودي هو استمرار للزخم الكبير الذي يقدمه للرياضة السعودية بشكل عام.. وأجمل الرسائل التي قدمها في حديثه للاعبين هو أن يستمتعوا باللعب أمام أفضل منتخبات العالم”.

وأضاف محمد الناصر: “استقبال الأمير محمد بن سلمان للاعبين هو أكبر تحفيز لهم، والهوية البصرية “قدام” هي مستوحاة من نظرته وأن طموحنا عنان السماء، كما أنه في حديثه للاعبين منحهم الثقة ورفع الضغط عنهم، وهذا ما كان اللاعبون بحاجته”.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان – المصدر @spagov

وعلق بدر الصقري قائلًا: “ما تحقق سابقًا وما يتحقق الآن من دعم واستضافات ما كان لها أن تتحقق لولا الأمير محمد بن سلمان، آمن بالرياضة وجعلها مرتكز رئيسي من رؤية 2030”.

وواصل الصقري حديثه قائلًا: “اللاعب السعودي يجب أن يشرف بلده ويعطي كل ما لديه في المحفل العالمي، وقمة التحفيز هي الواقعية التي كان عليها ولي العهد في لقائه باللاعبين”.

وفي السياق ذاته، قال مقدم البرنامج، عبد الرحمن الحميدي: “الله يحفظ ولي العهد على كل الدعم الذي يقدمه في كل الأصعدة، صعيد الرؤية والعمل والنظرة لصناعة الرياضة”.

الأمير محمد بن سلمان ووزير الرياضة
الأمير محمد بن سلمان مع وزير الرياضة – المصدر @spagov

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير العدل يقر الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
أخبار رئيسية

وزير العدل يقر الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

أخبار رئيسية
رصد 112 إعلانًا مخالفًا لـ98 شخصًا
السعودية اليوم

رصد 112 إعلانًا مخالفًا لـ98 شخصًا

السعودية اليوم
هل يطلق بوتين صواريخ يوم القيامة؟
العالم

هل يطلق بوتين صواريخ يوم القيامة؟

العالم
الجبير: المملكة لا تُسيس النفط
حصاد اليوم

الجبير: المملكة لا تُسيس النفط

حصاد اليوم
القبض على شخص لنقله 5 مخالفين في...
أخبار أمنية

القبض على شخص لنقله 5 مخالفين في...

أخبار أمنية
انطلاق مؤتمر الابتكار السنوي بالشرق الأوسط وإفريقيا
السعودية اليوم

انطلاق مؤتمر الابتكار السنوي بالشرق الأوسط وإفريقيا

السعودية اليوم
الشباب ينفرد بـ صدارة دوري روشن برباعية
الرياضة

الشباب ينفرد بـ صدارة دوري روشن برباعية

الرياضة
أوبك+ تعيد الاستقرار إلى سوق النفط 
تقارير

أوبك+ تعيد الاستقرار إلى سوق النفط 

تقارير

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه