واقعية رسائل محمد بن سلمان تُحفز لاعبي الأخضر

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسائل واقعية لدعم وتحفيز لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق يوم 20 نوفمبر.

دعم الأخضر

وقام ولي العهد باستقبال الأخضر في مكتبه بجدة، ووجه إلى اللاعبين كلمات من ذهب، حيث طالبهم باللعب دون ضغوط نفسية في مرحلة المجموعات بالمونديال، نظرًا لصعوبة المجموعة.

وشدد الأمير محمد بن سلمان في كلمته للاعبين على أنه ليس متوقعًا من الأخضر أن يُحقق نتائج كبيرة، إلا أن الدعوات معهم؛ والجميع يُتابعهم باستمرار، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رسائل ولي العهد

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “برا 18” عبر قناة SSC NEWS، بتصريحات ولي العهد المحفزة واستقباله للأخضر، مؤكدين أنه استكمال لدعمه للرياضة السعودية.

وقال تركي السهلي: “عندما يلتقي اللاعبون والجهاز الفني والإداري بولي العهد؛ فهو أكبر تحفيز ودعم يجده اللاعب السعودي، ورسالة الأمير محمد بن سلمان للاعبين في غاية العمق والذكاء”.

وتابع عبدالعزيز الغيامة: “استقبال ولي العهد للمنتخب السعودي هو استمرار للزخم الكبير الذي يقدمه للرياضة السعودية بشكل عام.. وأجمل الرسائل التي قدمها في حديثه للاعبين هو أن يستمتعوا باللعب أمام أفضل منتخبات العالم”.

وأضاف محمد الناصر: “استقبال الأمير محمد بن سلمان للاعبين هو أكبر تحفيز لهم، والهوية البصرية “قدام” هي مستوحاة من نظرته وأن طموحنا عنان السماء، كما أنه في حديثه للاعبين منحهم الثقة ورفع الضغط عنهم، وهذا ما كان اللاعبون بحاجته”.

وعلق بدر الصقري قائلًا: “ما تحقق سابقًا وما يتحقق الآن من دعم واستضافات ما كان لها أن تتحقق لولا الأمير محمد بن سلمان، آمن بالرياضة وجعلها مرتكز رئيسي من رؤية 2030”.

وواصل الصقري حديثه قائلًا: “اللاعب السعودي يجب أن يشرف بلده ويعطي كل ما لديه في المحفل العالمي، وقمة التحفيز هي الواقعية التي كان عليها ولي العهد في لقائه باللاعبين”.

وفي السياق ذاته، قال مقدم البرنامج، عبد الرحمن الحميدي: “الله يحفظ ولي العهد على كل الدعم الذي يقدمه في كل الأصعدة، صعيد الرؤية والعمل والنظرة لصناعة الرياضة”.