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وسط جدل بشأن رحيله

وجهة مبابي بعد باريس سان جيرمان

2022-10-12 الساعة 5:56
وجهة مبابي بعد باريس سان جيرمان
المواطن - الرياض

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أُثيرت حالة من الجدل مؤخرًا بشأن رغبة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

وجهة مبابي المحتملة

وأكدت تقارير صحافية أن مبابي يسعى لمغادرة باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي، بسبب طريقة لعب المدير الفني كريستوف جالتيه، ليرتبط اسمه بالعديد من الأندية الكبرى، وفي مقدمتها ريال مدريد.
كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_English
وأشارت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إلى أن هناك عددًا قليلًا من الأندية التي تستطيع التعاقد مع كيليان مبابي، ومنها ريال مدريد، إلا أن المرينغي لا يرغب حاليًا في ضم المهاجم الفرنسي. وأوضحت أن مبابي اعترف في الصيف الماضي بوجود محادثات مع ليفربول ومدربه يورجن كلوب بشأن إمكانية الانتقال إليه، وشدد على أنه النادي المفضل لوالدته، كما أن باريس سان جيرمان يُفضل بيعه للريدز بدلًا من الريال.
باريس سان جيرمان
مبابي – المصدر psg

باريس سان جيرمان أوروبيًا

على الجانب الآخر، سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل الإيجابي ضد بنفيكا البرتغالي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث تقدم عن طريق مبابي، وسجل جواو ماريو التعادل. ورفع سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا، ليتصدرا ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا، فيما حل يوفنتوس الإيطالي ثالثًا برصيد 3 نقاط.
باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @SergioRamos
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