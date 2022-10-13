وحيد القرن يصطدم بشاحنة مسرعة

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع اصطدام قوي بين حيوان وحيد القرن، وشاحنة ضخمة على طريق سريع في الهند. اصطدام وحيد القرن بشاحنة وأظهر الفيديو الذي تابعه “المواطن” وحيد القرن وهو يخرج من الغابة ويندفع بقوة في جانب الشاحنة المتحركة، حتى اصطدم بها، ودار دورة كاملة قبل أن يسقط على الأرض؛ بينما تنحرف الشاحنة عن مسارها. وشوهد من خلال الفيديو، وحيد القرن يترنح وينزلق ساقطًا على الطريق، لكنه لم يصب بأذى من الحادث. قبل أن يتمكن من النهوض والعودة إلى الغابة بأمان. تعاطف مع السائق ووقع الحادث في منطقة حديقة كازيرانجا الوطنية في ولاية آسام، وتم نشر الفيديو على تويتر في 9 أكتوبر الجاري، وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية. وبعد أن قررت السلطات تغريم سائق الشاحنة، بسبب هذا الحادث، ثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول المخطئ، وقد دافع كثيرون عن السائق، رافضين إلقاء اللوم عليه وتغريمه، يقول أحد المعلقين: لقد شاهدت الفيديو 10 مرات، وما زلت لا أستطيع العثور على خطأ السائق. سبب التغريم ولوم المسؤولين ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الهندية أن الحد الأقصى لسرعة الطريق هو 25 ميلًا في الساعة؛ لكن الشاحنة كانت تسير بسرعة 32 ميلًا في الساعة، وهذا سببُ تغريمه. كما ألقى البعض باللوم على المسؤولين الذين قرروا بناء طريق بالقرب من محمية الحياة البرية لوحيد القرن؛ حيث طالب بعضهم ببناء جسر علوي لا يخترق الغابة.