ورد وحضن أبوي لسلطان عمان في البحرين

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تداول نشطاء في سلطنة عمان صورًا للسلطان هيثم بن طارق، وهو يحتضن فتاة صغيرة بين مستقبليه بالبحرين فور وصوله إلى المنامة، بزيارة رسمية استمرت يومين بدعوة من الملك حمد بن عيسى.
وكان سلطان عمان وملك البحرين، قد بحثا خلال تلك الزيارة بحسب وسائل الإعلام في البلدين، آخر المستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.
وقام هيثم بن طارق باحتضان فتاة صغيرة كانت مشاركة بمراسم استقباله واستقبل من فتاة أخرى هدية كانت عبارة عن باقة من الورود.
وأثارت هذه الصور إعجاب واستحسان معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا على أنها تنمّ عن تواضع وبساطة متجذرين في سلوك وطبيعة سلطان عمان والشعب العماني الشقيق.