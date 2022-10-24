ورق مقوى وعلب بيض لمواجهة الغش

أجبر الطلاب في أحد المعاهد بمدينة ليغازبي بالفلبين على وضع غطاء للرأس؛ لمنعهم من الغش والنظر إلى أوراق الطلاب الآخرين.

فكرة فعالة

كانت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب في الفلبين يضعون غطاء على الرأس قد أثارت الإعجاب والدهشة، فقد وضع بعضهم أنواعًا مختلفة من القبعات المصنوعة باليد والورق المقوى وعلب البيض ومواد أخرى.

من جهتها، قالت الأستاذة المشرفة عليهم: إنها بحثت عن طريقة طريفة لضمان نزاهة الامتحانات في أقسامها.

وأكدت ماري جوي موندين أورتيز، أستاذة الهندسة الميكانيكية في جامعة بيكول، أن الفكرة كانت فعالة حقًّا.

وطبقت الفكرة في الامتحانات الفصلية الأخيرة، التي شارك فيها المئات من طلاب المعهد، في الأسبوع الثالث من أكتوبر.

ويعتقد أنها استلهمت الفكرة من تقنية جربت في تايلاند، منذ سنوات.

قبعات تايلاند

في عام 2013، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر طلابًا في جامعة بانكوك يجرون امتحانات، وهم يضعون قبعات وأوراقًا مثبتة على جانبي رؤوسهم تحجب عنهم الرؤية.

وقالت الأستاذة موندين أورتيز: إن طلابها أخذوا الفكرة، وأضافوا عليها، وصنعوا قبعات في 5 دقائق مستعملين ما عثروا عليه، ووضع آخرون قبعات وخوذات، وأقنعة هالوين، لتجميل الصورة.

وتظهر متابعة منشورات الأستاذة على موقع فيسبوك اهتمام رواد الموقع وإعجابهم بصور الطلاب وهم يضعون قبعات منع الغش في الامتحانات.

قصة إلهام

وتناقلت وسائل الإعلام الفلبينية قصة الأستاذة وطلابها أيضًا، بعدما ألهمت كليات وجامعات أخرى في البلاد لتشجيع طلابها على وضع قبعات منع الغش في امتحاناتهم.

وذكرت الأستاذة موندين أورتيز أن أداء طلابها كان أفضل هذا العام؛ لأن تشديد إجراءات الامتحان حفزهم على الاجتهاد أكثر في مراجعة دروسهم، فقد أنهى كثير منهم الامتحان قبل انتهاء الوقت، ولم يضبط أي منهم في حالة غش هذا العام.