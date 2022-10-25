وزارة الدفاع تعلن عن وظائف عسكرية للجنسين

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أعلنت وزارة الدفاع عن وجود وظائف عسكرية شاغرة للجنسين، في عدد من التخصصات العلمية والمهنية.
وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة على رتب جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، ورقيب.
ولفتت إلى أن التقديم متاح عبر بوابة القبول الموحد، اعتبارًا من يوم 5 ربيع الآخر 1444 هـ.