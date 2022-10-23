وزير الإعلام يجتمع بأمين منظمة التعاون الإسلامي

عقدَ وزير التجارة ووزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم – خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول- عدداً من الاجتماعات الثنائية مع كلٍّ من: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه.

والتقى وزير الإعلام مع مدير دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية الدكتور فخر الدين آلتون، والمشرف العام على الإعلام الرسمي بدولة فلسطين الأستاذ أحمد عساف، ووزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية الأستاذة مريم أورانجزيب، ووزير دولة ليبيا للاتصال والشؤون السياسية الأستاذ وليد عامر اللافي، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي الأستاذ داود أويس، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق الأستاذ محمد الأسدي.

وجرى – خلال اللقاءات- مناقشة أوجه التعاون في مجال الإعلام، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآليات تعزيز وتطوير العمل الإعلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق الأهداف المشتركة.

