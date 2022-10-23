Icon

(المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التقى بـ 6 من وزراء ومسؤولي الإعلام في الدول الأعضاء

وزير الإعلام يجتمع بأمين منظمة التعاون الإسلامي

2022-10-23 الساعة 12:28
وزير الإعلام يجتمع بأمين منظمة التعاون الإسلامي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عقدَ وزير التجارة ووزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم – خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول- عدداً من الاجتماعات الثنائية مع كلٍّ من: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه.

والتقى وزير الإعلام مع مدير دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية الدكتور فخر الدين آلتون، والمشرف العام على الإعلام الرسمي بدولة فلسطين الأستاذ أحمد عساف، ووزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية الأستاذة مريم أورانجزيب، ووزير دولة ليبيا للاتصال والشؤون السياسية الأستاذ وليد عامر اللافي، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي الأستاذ داود أويس، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق الأستاذ محمد الأسدي.

وجرى – خلال اللقاءات- مناقشة أوجه التعاون في مجال الإعلام، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآليات تعزيز وتطوير العمل الإعلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق الأهداف المشتركة.
 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إخماد حريق بخزانات مصنع في جدة
السعودية اليوم

إخماد حريق بخزانات مصنع في جدة

السعودية اليوم
النصر والاتحاد “حبايب” بالتعادل السلبي
الرياضة

النصر والاتحاد “حبايب” بالتعادل السلبي

الرياضة
أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر
حصاد اليوم

أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر

حصاد اليوم
حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...
حساب المواطن

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...

حساب المواطن
غدًا ختام سادس جولات دوري روشن
الرياضة

غدًا ختام سادس جولات دوري روشن

الرياضة
مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام
مشاهير

مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام

مشاهير
تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة
السعودية اليوم

تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة

السعودية اليوم
ضبط مواطن لإيوائه 3 مخالفين بالنماص
أخبار أمنية

ضبط مواطن لإيوائه 3 مخالفين بالنماص

أخبار أمنية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه