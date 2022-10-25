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التحديات العالمية مدعاة للقلق

وزير الاستثمار: تحول متسارع بقطاع الطاقة والغاز

2022-10-25 الساعة 2:31
وزير الاستثمار: تحول متسارع بقطاع الطاقة والغاز
المواطن - الرياض

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قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن التحول الاقتصادي يسيطر على “التضخم العالي” و “ارتفاع أسعار الفائدة” و “ارتفاع أسعار الاشتراكات” ويؤدي إلى تقليل النمو والدخل.

تحديات عالمية

وأضاف الفالح، خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت اليوم في الرياض، أن التحديات العالمية متسارعة ومدعاة للقلق، لافتًا أن التحول الأمني والسياسي أبرز الإشكالات العالمية مؤخرًا.

وأكد أن المملكة لديها تحول على مستوى الطاقة والغاز متلاحق ومتسارع، وأشار إلى أن الطاقة سوف تكون مكلفة وضريبة ستدفعها الإنسانية والمجتمع، موضحًا أن التحول الأمني والسياسي أول تحول أصبح واقعيًا تعمل عليه الدول.

وفي وقت سابق، قال ‏محافظ ‎صندوق الاستثمارات العامة ‎ياسر الرميان، إننا نعيش وسط أعلى معدلات للتضخم في 40 عامًا.

وتابع الرميان، خلال أعمال ‎مبادرة مستقبل الاستثمار: “لدينا قادة وخبراء ماليون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ونسعى أن نكون استباقيين في معالجة تحديات العالم”.

وتابع ‏الرميان: “نحن كمستثمرين ورواد أعمال نحتاج إلى شركاء لتطوير الأعمال، ومبادرة الاستثمار بمثابة المحرك للتعاون العالمي”.

معالجة تحديات العالم وجائحة كورونا

وقال: نسعى أن نكون استباقيين في معالجة تحديات العالم، ولدينا قادة وخبراء ماليون لمواجهة تداعيات جائحة ‎كورونا.

وأضاف الرميان: نحن في السعودية نوجد شراكات بين شركات تعمل في تناغم كامل وتحقق الاستدامة.

 مستقبل الاستثمار

وانطلقت النسخة السادسة من “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار”، اليوم (الثلاثاء)، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض والذي تقام أعماله على مدار 3 أيام، وذلك بمشاركة مئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار.

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