وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نظيره البريطاني

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات المتينة بين المملكة وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها بجميع مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.