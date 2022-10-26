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ناقشا العلاقات الثنائية المتميزة

وزير الداخلية الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد

2022-10-26 الساعة 4:56
وزير الداخلية الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد
المواطن - واس

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استقبل سمو الشيخ طلال الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق لسموه.
وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
حضر الاستقبال من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح.
كما حضره من الجانب الكويتي، معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك، ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء خالد طلال الخالد الصباح.

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