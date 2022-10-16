وزير الدفاع: نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا ضد أوكرانيا

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وكان تحالف أوبك+ قرر خفض إنتاج النفط بما يعادل مليوني برميل يوميًا، الأمر الذي دفع أسعار البترول إلى التحرك في اتجاه الصعود.
وفي حينه أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن قرار المنظمة لم يعرض أسواق النفط للخطر.
وأشار إلى أن المنظمة ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن المنظمة لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف ولم تعرض أسواق الطاقة للخطر.
وأضاف: ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة أوبك+، مؤكدًا أن المنظمة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.