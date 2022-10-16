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أكد أن قرار أوبك + دوافعه اقتصادية بحتة

وزير الدفاع: نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا ضد أوكرانيا

2022-10-16 الساعة 7:39
وزير الدفاع: نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا ضد أوكرانيا
المواطن - الرياض

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جدد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان التأكيد على أن قرار أوبك+ الأخير بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم جاء لدوافع اقتصادية بحتة وليس لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وقال وزير الدفاع : نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وتابع : الجدير بالذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأتِ من حكومة أوكرانيا. وأضاف: على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!! إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟

قرار أوبك+

وكان تحالف أوبك+ قرر خفض إنتاج النفط بما يعادل مليوني برميل يوميًا، الأمر الذي دفع أسعار البترول إلى التحرك في اتجاه الصعود.

وفي حينه أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن قرار المنظمة لم يعرض أسواق النفط للخطر.

وأشار إلى أن المنظمة ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن المنظمة لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف ولم تعرض أسواق الطاقة للخطر.

وأضاف: ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة أوبك+، مؤكدًا أن المنظمة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

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