وزير الرياضة لـ المشاركين بـ دورة الألعاب السعودية: استمتعوا

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رسالة إلى الرياضيين المشاركين بـ دورة الألعاب السعودية التي أُقيم لها حفل افتتاح مساء اليوم الجمعة في الرياض بـ ملعب الملك فهد الدولي.

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل – وزير الرياضة:

هنا أقول لكل المشاركين هذه الدورة تتويج لكم وفرصة لإطلاق مواهبكم، استمتعوا بالمنافسة واصنعوا تميزكم وطوقوا أعناقكم بالذهب، واكتبوا للتاريخ نجاحكم في صفحات لا تنسى بفضل قيادة عظيمة وملهمة لنا جميعًا.#دورة_الألعاب_السعودية | #SSC pic.twitter.com/1E4K8PcVAs — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 28, 2022

وقال الفيصل في تصريحات نُشرت عبر قناة SSC: “هنا أقول لكل المشاركين هذه الدورة تتويج لكم وفرصة لإطلاق مواهبكم، استمتعوا بالمنافسة واصنعوا تميزكم وطوقوا أعناقكم بالذهب”.

وأضاف الفيصل: “اكتبوا للتاريخ نجاحكم في صفحات لا تنسى بفضل قيادة عظيمة وملهمة لنا جميعًا”.

وتابع الفيصل: “الفكرةُ التي خطط لها ولي العهد ليمنحَ أكثرَ من 6000 رياضيٍّ ورياضيةٍ فرصةَ المنافسة والتنافس وإبراز المواهب، وتحقيق الأمل، ومعانقة البطولة واعتلاء منصات التتويج”.

وشهد حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية مشاركة العديد من الرياضيين في مختلف الألعاب، وذلك في النسخة الأولى من البطولة التي تُقام خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى السابع من نوفمبر المقبل.

وكان الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، افتتح دورة الألعاب تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتواجد في حفل الافتتاح العديد من العروض الفنية والألعاب النارية التي أُطلقت في سماء ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.