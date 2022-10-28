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في حفل افتتاح الدورة اليوم بالرياض

وزير الرياضة لـ المشاركين بـ دورة الألعاب السعودية: استمتعوا

2022-10-28 الساعة 11:27
وزير الرياضة لـ المشاركين بـ دورة الألعاب السعودية: استمتعوا
المواطن - محمد سمعه

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وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رسالة إلى الرياضيين المشاركين بـ دورة الألعاب السعودية التي أُقيم لها حفل افتتاح مساء اليوم الجمعة في الرياض بـ ملعب الملك فهد الدولي.

وقال الفيصل في تصريحات نُشرت عبر قناة SSC: “هنا أقول لكل المشاركين هذه الدورة تتويج لكم وفرصة لإطلاق مواهبكم، استمتعوا بالمنافسة واصنعوا تميزكم وطوقوا أعناقكم بالذهب”.

وأضاف الفيصل: “اكتبوا للتاريخ نجاحكم في صفحات لا تنسى بفضل قيادة عظيمة وملهمة لنا جميعًا”.

وتابع الفيصل: “الفكرةُ التي خطط لها ولي العهد ليمنحَ أكثرَ من 6000 رياضيٍّ ورياضيةٍ فرصةَ المنافسة والتنافس وإبراز المواهب، وتحقيق الأمل، ومعانقة البطولة واعتلاء منصات التتويج”.

وشهد حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية مشاركة العديد من الرياضيين في مختلف الألعاب، وذلك في النسخة الأولى من البطولة التي تُقام خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى السابع من نوفمبر المقبل.

وكان الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، افتتح دورة الألعاب تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتواجد في حفل الافتتاح العديد من العروض الفنية والألعاب النارية التي أُطلقت في سماء ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

 

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