وزير السياحة يطمئن على مصابي حادث العلا

تفقد وزير السياحة أحمد الخطيب، حالة السياح المصابين في حادث طريق (العلا-المدينة المنورة) بمدينة العلا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

فيديو | بتوجيه ولي العهد.. وزير السياحة يطمئن على حالة مصابي حادث العلا #الإخبارية pic.twitter.com/gdENFdCQql — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2022

سلامة مصابي العلا

وقال الخطيب في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “انطلاقًا من حرص مملكتنا على سلامة جميع السياح، وتسخير كافة الإمكانات لضمان أمنهم وسلامتهم؛ وبتوجيه من سمو ولي العهد قمت بزيارة السياح المصابين في حادثة طريق (العلا-المدينة المنورة) لمتابعة حالتهم والتأكد من سلامتهم”.