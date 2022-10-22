وزير السياحة يطمئن على مصابي حادث العلا

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تفقد وزير السياحة أحمد الخطيب، حالة السياح المصابين في حادث طريق (العلا-المدينة المنورة) بمدينة العلا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
فيديو | بتوجيه ولي العهد.. وزير السياحة يطمئن على حالة مصابي حادث العلا #الإخبارية pic.twitter.com/gdENFdCQql
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2022
وقال الخطيب في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “انطلاقًا من حرص مملكتنا على سلامة جميع السياح، وتسخير كافة الإمكانات لضمان أمنهم وسلامتهم؛ وبتوجيه من سمو ولي العهد قمت بزيارة السياح المصابين في حادثة طريق (العلا-المدينة المنورة) لمتابعة حالتهم والتأكد من سلامتهم”.