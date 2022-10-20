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تفقد المنشآت والمراكز الصحية

وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم

2022-10-20 الساعة 9:50
وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم
المواطن - الرياض

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تفقد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الخميس، المنشآت والمراكز الصحية بعدد من محافظات منطقة القصيم.

وأكد وزير الصحة فهد الجلاجل، على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي منطقة القصيم.

ونشرت وزارة الصحة، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جولة وزير الصحة على المنشآت والمراكز الصحية في القصيم.

وانهالت التعليقات على تغريدة وزارة الصحة، حيث علق فيـصل بقوله: “الله يقويه وإن شاء الله نشوفه يتفقد المنشآت والمراكز الصحية بالجنوب”.

قالت نورة: “اهتمام مو غريب ولازال فيه مراكز بحاجة لمثل هذه الزيارات”، بينما قال ضاري: “متأملين خيرًا في الوزير وفي مثل هذه الزيارات التي بإذن الله نرى أثرها قريبًا”.

مطالب بزيارات مفاجئة

وقال أبو داحم: “يا ليت يقوم بجولة على العاصمة المقدسة زيارة مفاجئة المعابدة مستوصف حي الفيصلية الملاوي وبالأخص المختبر مغلق دائمًا”.

 

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