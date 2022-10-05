Icon

14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 Icon نيوم تطور سكة The Spine الحديدية  Icon أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف Icon متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة Icon أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية  Icon الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم Icon الصحة: 155 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 124 Icon تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور Icon ولي العهد يطلق داون تاون السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن المنظمة لم تعرّض أسواق الطاقة للخطر

وزير الطاقة : أوبك + لم تمارس سياسة عدائية بخفض الإنتاج

2022-10-05 الساعة 6:43
وزير الطاقة : أوبك + لم تمارس سياسة عدائية بخفض الإنتاج
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن منظمة أوبك + لم تعرض أسواق النفط للخطر بعد قرارها اليوم بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومًا.

أسواق النفط

وقال وزير الطاقة إن منظمة أوبك + ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن المنظمة لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف ولم تعرض أسواق الطاقة للخطر.

وأضاف: ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة أوبك+، مؤكدًا أن المنظمة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

وتابع: اتفقنا على تمديد الاتفاق الحالي في منظمة أوبك+ حتى عام 2023 وسنجتمع بشكل دوري، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين التي تمر بها أسواق النفط العالمية أخيرا غير مسبوقة.

قرار أوبك +

وكان تحالف أوبك + قرر خفض إنتاج النفط بما يعادل مليوني برميل يوميًا، الأمر الذي دفع أسعار البترول إلى التحرك في اتجاه الصعود. جاء ذلك في الاجتماع الوزاري الـ 33 لدول منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في العاصمة النمساوية فيينا. وقفزت أسعار النفط بنسبة 1% في التعاملات الآنية مع الإعلان عن نتائج اجتماع التحالف الذي يضم كبار منتجي النفط من أوبك وخارجها وتقوده المملكة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توصية أمريكية: القمل ليس خطرًا صحيًا
صحة وطب‎

توصية أمريكية: القمل ليس خطرًا صحيًا

صحة وطب‎
3 قتلى من عائلة واحدة بإطلاق للنار...
العالم

3 قتلى من عائلة واحدة بإطلاق للنار...

العالم
تنويه من المرور بشأن السلامة بالقيادة
السعودية اليوم

تنويه من المرور بشأن السلامة بالقيادة

السعودية اليوم
ردود أفعال إيجابية ومؤشرات نجاح لبرنامج شاعر...
حصاد اليوم

ردود أفعال إيجابية ومؤشرات نجاح لبرنامج شاعر...

حصاد اليوم
الهلال يستفسر عن موعد عودة محمد كنو
آخر الاخبار

الهلال يستفسر عن موعد عودة محمد كنو

آخر الاخبار
مزايا يوفرها العقد الإلكتروني الموحد لمستأجر السيارات
السعودية اليوم

مزايا يوفرها العقد الإلكتروني الموحد لمستأجر السيارات

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ليز تراس
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ليز تراس

السعودية اليوم
بريطانيون ينصبون الخيام ويفترشون الطريق لمتابعة جنازة...
العالم

بريطانيون ينصبون الخيام ويفترشون الطريق لمتابعة جنازة...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه