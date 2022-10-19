وزير الطاقة: الإستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي نزعت منه الأنا

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إنه يتم العمل على تنفيذ مشاريع في قطاع “توليد الكهرباء” والنقل والتوزيع قد تصل إلى تريليون ريال.

فيديو | "مُنى، إن تكن حقا تكن أحسن المنى .. وإلا فقد عشنا بها زمنًا رغدَا" وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يستشهد ببيت شعر #الإخبارية#وطن_يصنع#الاستراتيجية_الوطنية_للصناعة pic.twitter.com/zzYveMFdr3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2022

وأضاف وزير الطاقة، بمؤتمر الإستراتيجية الوطنية للصناعة: “نحن في طور تنفيذ برامج (إنتاج غاز) ستكون موزعة على مناطق متعددة في المملكة”.

عمل جماعي

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي مشترك نزعت منه “الأنا”.

واستشهد الوزير خلال المؤتمر ببيت الشعر:

مُنى، إن تكن حقًّا تكن أحسن المنى *** وإلا فقد عشنا بها زمنًا رغدَا