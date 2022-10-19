وزير الطاقة: الإستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي نزعت منه الأنا

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إنه يتم العمل على تنفيذ مشاريع في قطاع “توليد الكهرباء” والنقل والتوزيع قد تصل إلى تريليون ريال.
فيديو | "مُنى، إن تكن حقا تكن أحسن المنى .. وإلا فقد عشنا بها زمنًا رغدَا"
وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يستشهد ببيت شعر #الإخبارية#وطن_يصنع#الاستراتيجية_الوطنية_للصناعة pic.twitter.com/zzYveMFdr3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2022
وأضاف وزير الطاقة، بمؤتمر الإستراتيجية الوطنية للصناعة: “نحن في طور تنفيذ برامج (إنتاج غاز) ستكون موزعة على مناطق متعددة في المملكة”.
وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي مشترك نزعت منه “الأنا”.
واستشهد الوزير خلال المؤتمر ببيت الشعر:
مُنى، إن تكن حقًّا تكن أحسن المنى *** وإلا فقد عشنا بها زمنًا رغدَا
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان:
#الاستراتيجية_الوطنية_للصناعة عمل جماعي مشترك نزعت منه "الأنا" #الإخبارية#وطن_يصنع pic.twitter.com/FFuu6KKEsh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2022
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان:
نحن في طور تنفيذ برامج "إنتاج غاز" ستكون موزعة على مناطق متعددة في المملكة #الإخبارية#وطن_يصنع#الاستراتيجية_الوطنية_للصناعة pic.twitter.com/ERteTH4DaV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2022