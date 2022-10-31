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تبذل البلدان جهودًا واسعة بهذا المجال

وزير الطاقة: السعودية والإمارات منتجان مثاليان للهيدروجين

2022-10-31 الساعة 4:40
وزير الطاقة: السعودية والإمارات منتجان مثاليان للهيدروجين
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن السعودية والإمارات، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، تبذلان جهدًا واسعًا لإنتاج الهيدروجين النظيف.

وبحسب وكالة رويترز، تابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته خلال مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول قائلًا: السعودية والإمارات سيكونان المنتجين المثاليين للهيدروجين الأخضر.

وزير الطاقة السعودية والإمارات مثاليان لإنتاج الهيدروجين 

دور أوبك+ مستمر

وفي الوقت نفسه، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن منظمة أوبك+ حريصة على تزويد العالم بإمدادات النفط التي يحتاجها، مؤكدًا رسالة مفادها أن تحالف كبار المنتجين سيكون دائمًا في وضع يسمح له بتحقيق التوازن في السوق.

وتابع سهيل المزروعي: منظمة أوبك+ ستظل دائمًا منظمة فنية موثوقة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط.

وفي المقابل، قال مبعوث الطاقة الأمريكي عاموس هوشتاين، إنه يجب تسعير الطاقة بطريقة تسمح بالنمو الاقتصادي وأن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز.

وزير الطاقة السعودية والإمارات مثاليان لإنتاج الهيدروجين 
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول

اجتماع المنظمة القادم 

ومن المتوقع أن تعقد منظمة أوبك+ اجتماعها المقبل في فيينا في 4 ديسمبر، قبل يوم واحد من دخول اتفاقية مجموعة الدول السبع التي تُعرف بـ الـ G7 للحد من مبيعات النفط الروسية بسعر منخفض حيز التنفيذ.

وفي أكتوبر كانت المنظمة قد اتفقت على تخفيضات إنتاج النفط، واحتشد المنتجون حول السعودية بعد أن اتهمتها حليفتها، الولايات المتحدة، بدفع الدول الأعضاء إلى خفض الإنتاج لصالح روسيا.

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