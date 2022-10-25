وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد

اعتذر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته اليوم في مبادرة مستقبل الاستثمار، من أنه يعطي ظهره وهو جالس للبعض.

فيديو | "السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد عندما يتحدثون" وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتحدث عن عادة سعودية راسخة#الإخبارية pic.twitter.com/gEoKWae6XA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2022

وقال وزير الطاقة: “هناك دائمًا ذوق سعودي، أنه عندما نتحدث لا نعطي ظهورنا، فأعتذر إذا كنت أعطي ظهري لأي أحد”.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “أعتقد أن المنظمين كان من المفترض أن يضعوا الأمر في عين الاعتبار، لأنه من الأدب بالنسبة لنا السعوديين ألا نعطي ظهورنا لأحد وإنما نتحدث معه وجهًا لوجه.

وفي سياق متصل، علق وزير الطاقة على التوتر بين السعودية والولايات المتحدة بشأن الطاقة بقوله: قررنا أن نكون ناضجين.

أزمة الطاقة

وأكد أن الحل بشأن أزمة الطاقة يجب ألا يأتي من دولة واحدة، وأن المملكة ستكون المورد لكل من لديه احتياج، مشيرًا إلى أن المملكة قادرة على أن تحقق أهدافها وبنتائج إيجابية وهي البلد الأكثر أمنًا للنفط.