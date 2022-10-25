وزير الطاقة : المملكة ستكون المورد لكل من لديه احتياج

علق وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز على التوتر بين السعودية والولايات المتحدة بشأن الطاقة بقوله : قررنا أن نكون ناضجين.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: المملكة ستكون المورد لكل من لديه احتياج#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#ImpactOnHumanity#الإخبارية pic.twitter.com/THib3nb0QV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2022

وأردف الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال جلسة له اليوم في مبادرة مستقبل الاستثمار : الحل بشأن أزمة الطاقة يجب ألا يأتي من دولة واحدة.

وتابع : المملكة ستكون المورد لكل من لديه احتياج، مشيرًا إلى أن المملكة قادرة على أن تحقق أهدافها وبنتائج إيجابية وهي البلد الأكثر أمنًا للنفط.

قرار أوبك+

وكانت الولايات المتحدة انتقدت قرار منظمة أوبك+ الأخير الذي تضمن النص على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا لضبط أسواق الطاقة العالمية.

التوتر مع أمريكا

ورفضت المملكة التصريحات الأمريكية عقب صدور قرار أوبك + في 5 أكتوبر 2022 بخفض إنتاج النفط، حيث تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت المملكة أن هذه التصريحات لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك + خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.