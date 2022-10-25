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وستكون المورد لكل من لديه احتياج

وزير الطاقة: المملكة هي البلد الأكثر أمنًا للنفط

2022-10-25 الساعة 3:57
وزير الطاقة: المملكة هي البلد الأكثر أمنًا للنفط
المواطن-الرياض

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة في وضع حرج وصعب، مؤكدًا أنه لا يريد أن يكون لدى أحد أدنى شك أن المملكة وبتاريخها العريق قادرة على أن تقدم أهدافها وتحقق النتائج المرغوبة وهذا ما أثبته التاريخ منذ 36 عامًا مضت.

وأضاف خلال جلسة بعنوان: الأركان الأربعة الحاسمة للتحول الرقمي، أن المملكة هي البلد الأكثر أمنًا وموثوقية للنفط.

وتابع وزير الطاقة: لدينا شركة أرامكو سعودية وأرامكو للتجارة لديهم تعامل وطيد مع أوروبا، وذلك لنضمن أنه بالرغم من أرامكو قادرة على العمل بمفردها ولكننا نريد أن نركز على أننا جادون كحكومة ونحاول أن نكون استباقيين، ونتوصل لحلول في هذا الوضع ونعمل مع الحكومات الأوروبية لنضمن أنه إذا كان هناك أي نوع من التسهيلات اللازمة فسوف نقدمها، فنحن نتعاون مع العديد من الحكومات مثل ألمانيا وبولندا ورومانيا وغيرها من الحكومات الأوربية.

واستكمل: “أوروبا الآن تشهد مرحلة حرجة والكثير من الإشكالات في سلاسل الإمداد ونعمل معًا يدًا واحدة لنضمن أننا نستطيع أن نساعدهم في أي ما يحتاجونه، وفي سبتمبر العام الماضي أرامكو كانت تزود أوروبا بـ 490 ألف برميل وهذا الشهر تورد 950 ألف برميل في أوربا، وفي الأشهر القادمة سنكون في نفس الوضع وسنكون المورد لكل من يحتاج”.

 

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