وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس

14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 نيوم تطور سكة The Spine الحديدية أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم الصحة: 155 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 124 تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور ولي العهد يطلق داون تاون السعودية
وأثناء توجهه إلى الاجتماع الذي شهد قرارًا تاريخيًا بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم، سألته مراسلة CNBC الأمريكية: هل قرار خفض الإنتاج يستحق تعريض العلاقات السعودية الأمريكية للخطر؟ وعلى الفور رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان: أنصحكم أن تستمتعوا بالشمس إنه يوم مشمس.
قبل قليل وقبل إجتماع أعضاء منظمة أوبك + مراسلة شبكة CNBC تسأل وزير الطاقة "هل خفض الإنتاج يستحق تعريض العلاقة الأمريكية #السعودية للخطر؟ pic.twitter.com/XDnKUUFpCq— عـبدالله الخريّف (@AbdullahK5) October 5, 2022
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن منظمة أوبك + لم تعرض أسواق النفط للخطر بعد قرارها اليوم بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومًا.
وقال وزير الطاقة إن منظمة أوبك + ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن المنظمة لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف ولم تعرض أسواق الطاقة للخطر.
وأضاف: ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة أوبك+، مؤكدًا أن المنظمة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.وتابع: اتفقنا على تمديد الاتفاق الحالي في منظمة أوبك+ حتى عام 2023 وسنجتمع بشكل دوري، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين التي تمر بها أسواق النفط العالمية أخيرا غير مسبوقة.