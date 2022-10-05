وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس

قبل قليل وقبل إجتماع أعضاء منظمة أوبك + مراسلة شبكة CNBC تسأل وزير الطاقة "هل خفض الإنتاج يستحق تعريض العلاقة الأمريكية #السعودية للخطر؟ pic.twitter.com/XDnKUUFpCq — عـبدالله الخريّف (@AbdullahK5) October 5, 2022

وزير الطاقة يوضح

رد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بطريقة غير متوقعة على سؤال حول العلاقات السعودية الأمريكية على خلفية قرار أوبك+ خفض الإنتاج.وأثناء توجهه إلى الاجتماع الذي شهد قرارًا تاريخيًا بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم، سألته مراسلة CNBC الأمريكية: هل قرار خفض الإنتاج يستحق تعريض العلاقات السعودية الأمريكية للخطر؟ وعلى الفور رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان: أنصحكم أن تستمتعوا بالشمس إنه يوم مشمس.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن منظمة أوبك + لم تعرض أسواق النفط للخطر بعد قرارها اليوم بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومًا.

أسواق النفط

وقال وزير الطاقة إن منظمة أوبك + ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن المنظمة لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف ولم تعرض أسواق الطاقة للخطر.

وأضاف: ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة أوبك+، مؤكدًا أن المنظمة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

قرار أوبك +

وتابع: اتفقنا على تمديد الاتفاق الحالي في منظمة أوبك+ حتى عام 2023 وسنجتمع بشكل دوري، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين التي تمر بها أسواق النفط العالمية أخيرا غير مسبوقة.وكان تحالف أوبك + قرر خفض إنتاج النفط بما يعادل مليوني برميل يوميًا، الأمر الذي دفع أسعار البترول إلى التحرك في اتجاه الصعود.