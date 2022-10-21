وزير الطاقة يزور الهند لتعزيز التكامل

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زارَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية للاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، جمهوريةَ الهند – اليوم-.
واجتمعَ سموُّه بأصحاب المعالي بالهند؛ وزير التجارة والصناعة بيوش قويال، ووزير البترول وهارديب سنق، ووزير الكهرباء وراج كومار سنق، وعددٍ من قادة قطاع الأعمال الهندي، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين البلدين، وبحث فرص التعاون المشترك بينهما.