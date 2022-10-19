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شملت عدداً من القواعد والأحكام

وزير العدل يقر الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

2022-10-19 الساعة 12:55
وزير العدل يقر الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
المواطن - الرياض

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أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

135 مادة:

وبينت الأدلة التي جاءت في 135 مادة، نطاق سريانها وذلك في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية. وحددت الأدلة أحكام عامة تفسيرية ومكملة لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات وعبء الإثبات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات.

قواعد وأحكام:

وشملت الأدلة عدداً من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، وحجية الأمر المقضي، والعرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة.
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