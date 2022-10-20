وزير هندي يتوسط لحل خلاف بين طفل ووالدته

انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل هندي عمره ثلاث سنوات، يقدم شكوى ضد والدته في مخفر الشرطة بعد أن أخذت منه الشيكولاتة خوفا على صحته.

حرر محضر ضد والدته

بعدها قرر الطفل الذهاب للشرطة سيرا على الأقدام، وتحرير محضر ضد والدته وسجنها، وبالفعل قامت الشرطية بتحرير محضر وهمي للتخفيف من غضب الطفل.

وزير الداخلية يتدخل

اللافت أن وزير الداخلية اهتم بالموضوع وقرر الاتصال بالطفل عبر الفيديو لحل المشكلة، وتقديم الشيكولاتة، إلا أن طلبات الطفل لم تنته بعد وطلب دراجة مقابل تسوية الخلاف مع والدته.

ولم يتردد الوزير، بل استجاب له وقدم الشيكولاتة والدراجة لتعود الأمور لطبيعتها.