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وسط غياب الأهلي .. قرعة كأس الملك الثلاثاء المقبل

2022-10-29 الساعة 12:11
وسط غياب الأهلي .. قرعة كأس الملك الثلاثاء المقبل
المواطن - الرياض

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تُقام الثلاثاء المقبل قرعة بطولة كأس الملك لـ موسم 2022/2023 بمشاركة أندية دوري روشن السعودي للمحترفين فقط بداية من دور ثمن النهائي.

وسوف تُقام القرعة الثلاثاء الأول من نوفمبر في قرية الدرعية الرياضية ” موسم الدرعية”.

كأس الملك

وتشارك في النسخة الجديدة من الكأس أندية “الفيحاء (حامل اللقب)، الشباب، النصر، الاتحاد، الهلال، التعاون، ضمك، الطائي، الفتح، أبها، الاتفاق، الرائد، الوحدة، العدالة، الخليج، الباطن”.

ويُعد النادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، برصيد 13 لقبًا، بينما يتساوى الهلال والاتحاد في الوصافة برصيد 9 ألقاب.

وسيغيب الأهلي عن القرعة بعد هبوطه لـ دوري يلو عقب نهاية الموسم الماضي.

يذكر أن الفيحاء كان تُوج بنسخة 2021/2022 بعد الفوز على الهلال بركلات الجزاء الترجيحية.

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