Icon

مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon نقش ثمودي جديد في العلا Icon الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
بعد إصابتها بالسرطان

وصية مؤثرة من مصرية لزوجها قبل وفاتها

2022-10-13 الساعة 9:38
وصية مؤثرة من مصرية لزوجها قبل وفاتها
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

تداول مواطنون ومقيمون على مواقع التواصل الاجتماعي، وصية مؤثرة تركتها زوجة مصرية لزوجها وهي ترقد على فراش المرض قبل وفاتها بأيام.

رسالة مؤثرة: 

وتركت الزوجة، رسالة مؤثرة لزوجها عبر تطبيق ماسنجر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خلال رقودها بأحد المستشفيات بعد إصابتها بمرض السرطان والذي أودى بحياتها. وفي الرسالة، أوصت زوجها برعاية نجليهما إياد وعبد المهيمن، وإعطاء هاتفها الخاص بعد وفاتها للابن الأصغر وشراء تابلت للابن الأكبر وإجراء عملية له. ونشر الزوج مصطفي زيتون، عبر حسابه على “فيسبوك”، صورة زوجته ورسالتها الأخيرة له والتي طالبته فيها بعدم تدخل أحد في حياتهما، كونه المسؤول أمام الله عنهما، كما أوصته بأن يزوروا قبرها وقراءة القرآن الكريم في صبيحة يوم الوفاة، وأن يعوضه الله بقدر تعبه معها أثناء مرضها. وقال الزوج في تصريحات صحفية إنه بالفعل قام بزيارة زوجته برفقة أبنائهما، وكان المرض قد اشتد عليها، مضيفًا: “قالت لي بعد زيارة لم تستغرق دقائق معدودة خلى بالك من الأولاد، وبعدها قالت روح انت خلاص”، مؤكدًا أنه قام بتنفيذ الوصية وأعطى هاتفها المحمول لنجله إياد، وقام بشراء تابلت لعبد المهيمن، كما قاموا بزيارة قبرها وقراءة القرآن الكريم صبيحة موتها.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...
حساب المواطن

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...

حساب المواطن
الفرق بين الزيوت الصحية والمهدرجة وخطرها
صحة وطب‎

الفرق بين الزيوت الصحية والمهدرجة وخطرها

صحة وطب‎
الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي
السعودية اليوم

الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي

السعودية اليوم
ليز تراس تواجه نداءات بسحب الثقة
العالم

ليز تراس تواجه نداءات بسحب الثقة

العالم
موجة جديدة من كورونا قد تضرب أوروبا
العالم

موجة جديدة من كورونا قد تضرب أوروبا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب

الرياضة
نصائح لتخفيف آلام الركبة
صحة وطب‎

نصائح لتخفيف آلام الركبة

صحة وطب‎
طلب غريب من رئيس أتلتيكو مدريد لـ...
الرياضة العالمية

طلب غريب من رئيس أتلتيكو مدريد لـ...

الرياضة العالمية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه