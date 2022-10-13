وصية مؤثرة من مصرية لزوجها قبل وفاتها

تداول مواطنون ومقيمون على مواقع التواصل الاجتماعي، وصية مؤثرة تركتها زوجة مصرية لزوجها وهي ترقد على فراش المرض قبل وفاتها بأيام. رسالة مؤثرة: وتركت الزوجة، رسالة مؤثرة لزوجها عبر تطبيق ماسنجر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خلال رقودها بأحد المستشفيات بعد إصابتها بمرض السرطان والذي أودى بحياتها. وفي الرسالة، أوصت زوجها برعاية نجليهما إياد وعبد المهيمن، وإعطاء هاتفها الخاص بعد وفاتها للابن الأصغر وشراء تابلت للابن الأكبر وإجراء عملية له. ونشر الزوج مصطفي زيتون، عبر حسابه على “فيسبوك”، صورة زوجته ورسالتها الأخيرة له والتي طالبته فيها بعدم تدخل أحد في حياتهما، كونه المسؤول أمام الله عنهما، كما أوصته بأن يزوروا قبرها وقراءة القرآن الكريم في صبيحة يوم الوفاة، وأن يعوضه الله بقدر تعبه معها أثناء مرضها. وقال الزوج في تصريحات صحفية إنه بالفعل قام بزيارة زوجته برفقة أبنائهما، وكان المرض قد اشتد عليها، مضيفًا: “قالت لي بعد زيارة لم تستغرق دقائق معدودة خلى بالك من الأولاد، وبعدها قالت روح انت خلاص”، مؤكدًا أنه قام بتنفيذ الوصية وأعطى هاتفها المحمول لنجله إياد، وقام بشراء تابلت لعبد المهيمن، كما قاموا بزيارة قبرها وقراءة القرآن الكريم صبيحة موتها.