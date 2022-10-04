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وضع المخرج يصل سناب شات

2022-10-04 الساعة 10:37
وضع المخرج يصل سناب شات
المواطن - الرياض

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أكد المهتم بالتقنية عبدالله السبيعي أن خاصية “وضع المخرج” وصلت إلى بعض المستخدمين في سناب شات.

أدوات تحرير: 

وقال السبيعي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن الوضع عبارة عن مجموعة من أدوات التحرير لمقاطع الفيديو. وفي وقت سابق، أطلقت منصة سناب شات بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خدمة مركز العائلة للرقابة الأبوية في المملكة، كأول دولة تطلق فيها الخدمة باللغة العربية والثانية عالميًّا بعد ألمانيا.

هدف الخدمة:

وتتيح الخدمة لأولياء الأمور، التحكم بأنشطة أبنائهم بشكل أكبر عبر الإنترنت من خلال الاطلاع على قائمة أصدقائهم ومن يتواصل معهم دون استعراض محتوى المحادثات حفاظًا على خصوصياتهم واستقلاليتهم. من ناحيته، أكد المدير الإقليمي لسناب شات السعودية عبدالله الحمادي، أن سناب شات، موجود بشكل كبير في المملكة ويسري على جميع طوائف المجتمع السعودي، مؤكدًا أنه لأهمية ومكانة العائلة في المجتمع السعودي تم اختيار المملكة كأول دولة لإطلاق خدمة مركز العائلة.
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