Icon

محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا Icon وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد Icon ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

وظائف أكاديمية بـ جامعة أم القرى

2022-10-26 الساعة 11:54
وظائف أكاديمية بـ جامعة أم القرى
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي 1444هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه من الجنسين، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شروط التقديم:

  1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، ما عدا تخصص القراءات، ومن حصل على الشهادة الاحترافية بالنسبة للمتقدمين على الكلية التطبيقية.
  2. ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جدًّا).
  3. أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام)- الدوام الكامل- من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.
  4. ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفًا).
  5. استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.

التعليمات:

يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامع الإلكتروني من خلال الرابط أعلاه بكافة البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى ما يلي:

  1. موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفًا- أو (برنت) من نظام أبشر يثبت أن المتقدم غير موظف.
  2. شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.

ملاحظات هامة:

  1. لا يترتب على تقديم الطلب أي التزامات مالية من الجامعة إلا بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية.
  2. تتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بالجامعة ويتم الترشيح لمن انطبقت عليهم الشروط (حسب احتياج الأقسام الأكاديمية).
  3. يتم احتساب فترة التعاون بعد الانتهاء من الترشيح، وإصدار رقم المستخدم للمتقدم، وإسناد الجدول الدراسي له في التخصص المطلوب.

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م وينتهي يوم الخميس 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.

طريقة التقديم:

– تسجيل الدخول عن طريق بوابة التعاون من خلال الرابط التالي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة
السوق

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة

السوق
أمير تبوك يعدد مزايا داون تاون
السعودية اليوم

أمير تبوك يعدد مزايا داون تاون

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة نيوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة نيوم

حصاد اليوم
فعاليات متنوعة لجميع الفئات بمعرض الرياض للكتاب
السعودية اليوم

فعاليات متنوعة لجميع الفئات بمعرض الرياض للكتاب

السعودية اليوم
دولة عربية تتأهب لحالات الطوارئ النووية
العالم

دولة عربية تتأهب لحالات الطوارئ النووية

العالم
المملكة تدعو مجلس الأمن لتصنيف ميلشيات الحوثي...
السعودية اليوم

المملكة تدعو مجلس الأمن لتصنيف ميلشيات الحوثي...

السعودية اليوم
السفارة الأمريكية تهنئ مشاعل الشميمري
السعودية اليوم

السفارة الأمريكية تهنئ مشاعل الشميمري

السعودية اليوم
زيادة رأس مال أنعام القابضة لـ157.5 مليون...
السوق

زيادة رأس مال أنعام القابضة لـ157.5 مليون...

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه