وظائف أكاديمية بـ جامعة أم القرى

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أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي 1444هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه من الجنسين، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
التعليمات:
يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامع الإلكتروني من خلال الرابط أعلاه بكافة البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى ما يلي:
ملاحظات هامة:
– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م وينتهي يوم الخميس 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.
– تسجيل الدخول عن طريق بوابة التعاون من خلال الرابط التالي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )