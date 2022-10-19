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بدرجة أستاذ مساعد ومحاضر

وظائف أكاديمية في جامعة الإمام عبدالرحمن

2022-10-19 الساعة 5:03
وظائف أكاديمية في جامعة الإمام عبدالرحمن
المواطن - واس

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طرحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلةً بالادارة العامة للموارد البشرية، 18 وظيفة أكاديمية بدرجة أستاذ مساعد ومحاضر في الكلية التطبيقية بالدمام والقطيف، وسيبدأ التقديم لها يوم الأحد المقبل عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وظائف جامعة الإمام

واشترطت الجامعة على الراغبين في التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، مع ضرورة تسليم إثبات المعادلة من وزارة التعليم وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن يكون امتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في ذات التخصص المراد التقديم عليه وإرفاقها في نظام التوظيف أيضاً.

شروط التقديم

كما اشترطت الجامعة أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد جداً فما فوق في درجة البكالوريوس، وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن تكون جميع مؤهلات المتقدم (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) بنظام الانتظام، وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، واشترطت كذلك تقديم ما يثبت في مستوى اللغة الإنجليزية بحيث لا يقل عن 6 في اختبار (IELTS) أو ما يعادلها، وأن ينطبق على المتقدم شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، ونظام المجلس العلمي بالجامعة على وظائف (أستاذ مساعد)، ولائحة لجنة المحاضرين والمعيدين لوظائف (محاضر)، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية المختصة، حيث إن الأفضلية في التوظيف لمن يحمل شهادة احترافية في مجال التخصص المطلوب. وشدّدت الجامعة على أن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سيؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً، داعيةً المتقدمين إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) في حال كان لديهم أي استفسارات.
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