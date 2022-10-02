وظائف بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:
المسمى الوظيفي:
- أخصائي مالي
- مهندس ترجمة بحثية
- دورة حياة مدير برنامج CORDAP
- عالم هيئة التدريس، المجهر الإلكتروني
- مدير برنامج CORDAP
- أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية
- عالم هيئة التدريس
- المجهر الإلكتروني
- أخصائي تقني، مجهر بصري
- أخصائي أوقيانوغرافيا الذكاء الاصطناعي التطبيقي
- مهندس ML قيادة الابتكار التكنولوجي
- مدير محفظة التكنولوجيا
- ضابط اتصال الصناعة بالمركز
- مدير الصحة والسلامة
- مدير الحوكمة
- وغيرها
رابط التقديم:
للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا
).