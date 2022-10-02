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لحملة البكالوريوس فأعلى

وظائف بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

2022-10-02 الساعة 1:02
وظائف بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
المواطن - الرياض

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

المسمى الوظيفي:

  • أخصائي مالي
  •  مهندس ترجمة بحثية
  • دورة حياة مدير برنامج CORDAP
  • عالم هيئة التدريس، المجهر الإلكتروني
  • مدير برنامج CORDAP
  • أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية
  • عالم هيئة التدريس
  • المجهر الإلكتروني
  • أخصائي تقني، مجهر بصري
  • أخصائي أوقيانوغرافيا الذكاء الاصطناعي التطبيقي
  • مهندس ML قيادة الابتكار التكنولوجي
  • مدير محفظة التكنولوجيا
  • ضابط اتصال الصناعة بالمركز
  • مدير الصحة والسلامة
  • مدير الحوكمة
  • وغيرها

رابط التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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