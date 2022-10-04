وظائف بشركة عبد الله العثيم الغذائية

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أعلنت شركة عبد الله العثيم الغذائية فتح باب التوظيف للعمل في 8 مدن بالمملكة (الرياض، الدمام، الأحساء، القصيم، حائل، حفر الباطن، الخفجي، عرعر)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.