وظائف بشركة عبد الله العثيم الغذائية

أعلنت شركة عبد الله العثيم الغذائية فتح باب التوظيف للعمل في 8 مدن بالمملكة (الرياض، الدمام، الأحساء، القصيم، حائل، حفر الباطن، الخفجي، عرعر)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.