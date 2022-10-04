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للعمل في 8 مدن بالمملكة

وظائف بشركة عبد الله العثيم الغذائية

2022-10-04 الساعة 10:12
وظائف بشركة عبد الله العثيم الغذائية
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة عبد الله العثيم الغذائية فتح باب التوظيف للعمل في 8 مدن بالمملكة (الرياض، الدمام، الأحساء، القصيم، حائل، حفر الباطن، الخفجي، عرعر)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مشرفين كافيهات أو مطاعم.  أماكن العمل: – (الرياض، الدمام، الأحساء، القصيم، حائل، حفر الباطن، الخفجي، عرعر).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- المؤهل من دبلوم فما فوق. 3- خبرة من سنتين فأكثر. 4- لغة إنجليزية جيدة جداً. 5- المعرفة والإلمام بالحاسب الآلي.

المزايا:

– رواتب مجزية. – تطور وظيفي. – توظيف فوري. ملاحظة: – لن يتم النظر في أي طلب غير مستوفي الشروط. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي وتعديل العنوان بالمسمى والمدينة، مثل (مشرف كوفي – الرياض): [email protected]
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