وظائف بـ الشركة السعودية العالمية للموانئ

أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن)، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مهندس التخطيط ومراقبة التكاليف

Planning and Cost Control Engineer

المؤهلات والخبرات:

درجة الهندسة (مدني، إنشائي، منشآت)

معرفة بالحاسوب مع المعرفة بمشروع MS و Primavera حسب الاقتضاء.

خبرة 5 سنوات على الأقل مع خبرة ذات صلة في نفس التخصص.

مطلوب خبرة في الموانئ.

المعرفة في أنظمة إدارة الحاويات ميزة.

المهام الوظيفية:

توفير جدولة المشاريع ودعم التحكم في التكاليف للإدارة للمشاريع قصيرة وطويلة الأجل.

ضمان التكلفة وجدولة تتبع أداء المشاريع الفردية.

توفير جدولة المشروع ودعم مراقبة التكاليف لعمليات الإدارة.

توفير دعم الميزانية والإدارة والرقابة الداخلية داخل الدائرة والتفاعل بين الشؤون المالية والإدارات المختلفة لتوحيد ميزانية الإدارة.

توفير الخبرة في هندسة التكاليف وتطوير نظام تقدير التكلفة لمجموعة العمليات.

إجراء تحليل التكلفة ومراقبة التكاليف ومراقبة ميزانية النفقات الرأسمالية.

مسؤول عن تطوير مستويات تقديرات التكلفة المختلفة للمشاريع الرأسمالية المختلفة.

مسؤول عن تقييم مدى كفاية وفعالية العمليات والإجراءات وتدابير مراقبة التكاليف لضمان امتثال المشروع (المشاريع) لسياسات الشركة وضمن حدود الميزانية.

تطوير الإجراءات ونظام الإبلاغ.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).