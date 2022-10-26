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وظائف بـ الشركة السعودية العالمية للموانئ

2022-10-26 الساعة 10:57
وظائف بـ الشركة السعودية العالمية للموانئ
المواطن - الرياض

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أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن)، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مهندس التخطيط ومراقبة التكاليف

 Planning and Cost Control Engineer

المؤهلات والخبرات:

  • درجة الهندسة (مدني، إنشائي، منشآت)
  • معرفة بالحاسوب مع المعرفة بمشروع MS و Primavera حسب الاقتضاء.
  • خبرة 5 سنوات على الأقل مع خبرة ذات صلة في نفس التخصص.
  • مطلوب خبرة في الموانئ.
  • المعرفة في أنظمة إدارة الحاويات ميزة.

المهام الوظيفية:

  • توفير جدولة المشاريع ودعم التحكم في التكاليف للإدارة للمشاريع قصيرة وطويلة الأجل.
  • ضمان التكلفة وجدولة تتبع أداء المشاريع الفردية.
  • توفير جدولة المشروع ودعم مراقبة التكاليف لعمليات الإدارة.
  • توفير دعم الميزانية والإدارة والرقابة الداخلية داخل الدائرة والتفاعل بين الشؤون المالية والإدارات المختلفة لتوحيد ميزانية الإدارة.
  • توفير الخبرة في هندسة التكاليف وتطوير نظام تقدير التكلفة لمجموعة العمليات.
  • إجراء تحليل التكلفة ومراقبة التكاليف ومراقبة ميزانية النفقات الرأسمالية.
  • مسؤول عن تطوير مستويات تقديرات التكلفة المختلفة للمشاريع الرأسمالية المختلفة.
  • مسؤول عن تقييم مدى كفاية وفعالية العمليات والإجراءات وتدابير مراقبة التكاليف لضمان امتثال المشروع (المشاريع) لسياسات الشركة وضمن حدود الميزانية.
  • تطوير الإجراءات ونظام الإبلاغ.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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