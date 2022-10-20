وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة

المسمى الوظيفي:

محاسب.

المؤهلات والخبرات:

نوع الوظيفة: موظف بدوام كامل.

سنوات من الخبرة: 2- 5 سنوات

موقع السكن: المملكة العربية السعودية

الحد الأدنى من التعليم: بكالوريوس محاسبة.

المهارات:

معرفة واسعة بالمحاسبة المالية العامة ومحاسبة التكاليف.

فهم والقدرة على الالتزام بمبادئ المحاسبة المقبولة بشكل عام.

على درجة عالية من الكفاءة مع برامج المحاسبة.

مهارات تنظيمية ممتازة والاهتمام بالتفاصيل.

مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية.

يبرع في Microsoft Office Suite.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

