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وظائف بـ الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة

2022-10-23 الساعة 11:04
وظائف بـ الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة
المواطن - الرياض

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أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير المشروع Senior Project Manager

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية ، يفضل PMP (محترف إدارة المشاريع)
  • الخبرة: أكثر من 7 سنوات في دور إدارة المشروع مع المسؤولية عن أداء المقاولين ؛ يفضل أن يكون ذلك مع خبرة في التعديل التحديثي ضمن خبرة صناعة ESCO (أو EPC).

المهام الوظيفية:

  • تقديم مدخلات فنية في عملية إطلاق طلبات تقديم العروض (بالتنسيق مع مطوري الأعمال ومسؤول العقود)
  • الإشراف على تنفيذ المشروع من البداية إلى النهاية والمتابعة مع ESCO والجهات المستفيدة
  • دعم في تقييم العطاءات واختيار ESCO الخاصة
  • إجراء الزيارات الميدانية والاجتماعات وإعداد التقارير
  • تنفيذ التعديل التحديثي
  • الإشراف على شركات خدمات الطاقة المسؤولة عن تصميم وتركيب وتشغيل المشاريع
  • إدارة العلاقة مع الجهة الحكومية
  • الإشراف على خدمات التشغيل والصيانة المقدمة
  • متابعة نتائج القياس والتحقق

رابط التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة ترشيد عبر موقع (LinkedIn) في الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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