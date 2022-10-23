وظائف بـ الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة

أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير المشروع Senior Project Manager

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية ، يفضل PMP (محترف إدارة المشاريع)

الخبرة: أكثر من 7 سنوات في دور إدارة المشروع مع المسؤولية عن أداء المقاولين ؛ يفضل أن يكون ذلك مع خبرة في التعديل التحديثي ضمن خبرة صناعة ESCO (أو EPC).

المهام الوظيفية:

تقديم مدخلات فنية في عملية إطلاق طلبات تقديم العروض (بالتنسيق مع مطوري الأعمال ومسؤول العقود)

الإشراف على تنفيذ المشروع من البداية إلى النهاية والمتابعة مع ESCO والجهات المستفيدة

دعم في تقييم العطاءات واختيار ESCO الخاصة

إجراء الزيارات الميدانية والاجتماعات وإعداد التقارير

تنفيذ التعديل التحديثي

الإشراف على شركات خدمات الطاقة المسؤولة عن تصميم وتركيب وتشغيل المشاريع

إدارة العلاقة مع الجهة الحكومية

الإشراف على خدمات التشغيل والصيانة المقدمة

متابعة نتائج القياس والتحقق

رابط التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة ترشيد عبر موقع (LinkedIn) في الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).