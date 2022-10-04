وظائف بـ المؤسسة العامة للري

أعلنت المؤسسة العامة للري توفر فتح باب التوظيف في عدة مناطق بالمملكة (الطائف، عسير، الرياض، الأحساء، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مهندس أخصائي دعم فني لأنظمة التحكم البرمجة (الأحساء).
2- أخصائي متابعة سياسات التشغيل والصيانة (الأحساء).
3- أخصائي عمليات الأمن السيبراني (الأحساء).
4- أخصائي مراقبة استهلاك المياه (الأحساء).
5- مهندس صيانة (الرياض، الأحساء، عسير، الطائف).
6- أخصائي دراسات وأبحاث (الأحساء).
7- أخصائي التزام (الأحساء).
8- مهندس مشروع (الأحساء).
9- مهندس سلامة (الأحساء).
10- مهندس مراقبة الجودة (الأحساء).
11- مهندس ضمان الجودة (الأحساء).
12- منسق مشروع (الأحساء).
13- مُراقب تكاليف (الأحساء).
14- مُراقب عمليات ميداني (المدينة المنورة، عسير، الطائف).
.. وأخرى.
التخصصات المطلوبة:
– الهندسة الكهربائية.
– هندسة الإلكترونية.
– الهندسة الميكانيكية.
– هندسة أنظمة التحكم.
– هندسة الحاسب الآلي.
– هندسة الكهروميكانيكية.
– علوم الحاسب.
– الهندسة المعمارية.
– الهندسة المدنية.
– تقنية المعلومات.
– هندسة المياه والبيئة.
– علوم البيئية.
– علوم مائية / مياه وتربه.
– الهيدرولوجيا.
– التخصصات الزراعية.
– القانون.
– الإدارة بجميع فروعها.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة الجودة.
– إدارة المشاريع.
– دبلوم زراعي.
– المحاسبة.
أماكن العمل:
– (الطائف، عسير، الرياض، الأحساء، المدينة المنورة).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م ولمدة 7 أيام.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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