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وظائف بـ المؤسسة العامة للري

2022-10-04 الساعة 9:45
وظائف بـ المؤسسة العامة للري
المواطن - الرياض

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أعلنت المؤسسة العامة للري توفر فتح باب التوظيف في عدة مناطق بالمملكة (الطائف، عسير، الرياض، الأحساء، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس أخصائي دعم فني لأنظمة التحكم البرمجة (الأحساء). 2- أخصائي متابعة سياسات التشغيل والصيانة (الأحساء). 3- أخصائي عمليات الأمن السيبراني (الأحساء). 4- أخصائي مراقبة استهلاك المياه (الأحساء). 5- مهندس صيانة (الرياض، الأحساء، عسير، الطائف). 6- أخصائي دراسات وأبحاث (الأحساء). 7- أخصائي التزام (الأحساء). 8- مهندس مشروع (الأحساء). 9- مهندس سلامة (الأحساء). 10- مهندس مراقبة الجودة (الأحساء). 11- مهندس ضمان الجودة (الأحساء). 12- منسق مشروع (الأحساء). 13- مُراقب تكاليف (الأحساء). 14- مُراقب عمليات ميداني (المدينة المنورة، عسير، الطائف). .. وأخرى.

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة الكهربائية. – هندسة الإلكترونية. – الهندسة الميكانيكية. – هندسة أنظمة التحكم. – هندسة الحاسب الآلي. – هندسة الكهروميكانيكية. – علوم الحاسب. – الهندسة المعمارية. – الهندسة المدنية. – تقنية المعلومات. – هندسة المياه والبيئة. – علوم البيئية. – علوم مائية / مياه وتربه. – الهيدرولوجيا. – التخصصات الزراعية. – القانون. – الإدارة بجميع فروعها. – نظم المعلومات الإدارية. – إدارة الجودة. – إدارة المشاريع. – دبلوم زراعي. – المحاسبة.

أماكن العمل:

– (الطائف، عسير، الرياض، الأحساء، المدينة المنورة).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م ولمدة 7 أيام.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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