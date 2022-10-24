وظائف بـ الهيئة العامة للمنافسة

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر حسابها الرسمي، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الهيئة العامة للمنافسة،عبر حسابها الرسمي:
رابط التقديم (اضغط هنا)