وظائف بـ الهيئة العامة للمنافسة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر حسابها الرسمي، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرة – بكالوريوس في إدارة الأعمال – خبرة في تخصصات ذات صلة. – أو بدون خبرة طريقة التقديم: – للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الهيئة العامة للمنافسة،عبر حسابها الرسمي: رابط التقديم (اضغط هنا)