وظائف بـ الهيئة العامة للمنافسة

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن برنامج تدريب على رأس العمل (للجنسين)؛ بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
– التنسيق والتواصل مع المعنيين داخل الهيئة وإدخال البيانات في الأنظمة الإلكترونية، وجمع المعلومات وإعداد المراسلات والتقارير لتقديم الدعم والمساندة للموظفين في الإدارة بما يمكنهم من القيام بمهامهم التخصصية بالأوقات المناسبة ومعايير الجودة المتبعة.
خطوات التسجيل في برنامج تمهير (طاقات):
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الهيئة العامة للمنافسة، عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).