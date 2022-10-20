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وظائف بـ الهيئة العامة للمنافسة

2022-10-20 الساعة 11:09
وظائف بـ الهيئة العامة للمنافسة
المواطن - الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن برنامج تدريب على رأس العمل (للجنسين)؛ بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوصف الوظيفي:

– التنسيق والتواصل مع المعنيين داخل الهيئة وإدخال البيانات في الأنظمة الإلكترونية، وجمع المعلومات وإعداد المراسلات والتقارير لتقديم الدعم والمساندة للموظفين في الإدارة بما يمكنهم من القيام بمهامهم التخصصية بالأوقات المناسبة ومعايير الجودة المتبعة.

شروط الالتحاق ببرنامج تمهير (طاقات):
  • يجب أن يكون المتدرب أو المتدربة سعودي الجنسية.
  • يجب ألا يلتحق المتدرب بأي عمل خلال فترة التدريب.
  • يجب ألا يكون قد سبق للمتدرب الاستفادة من البرنامج.
  • يجب ألا يكون اسم المتدرب مسجلًا في التأمينات خلال الستة أشهر الماضية.

خطوات التسجيل في برنامج تمهير (طاقات):

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة طاقات.
  • اختيار برنامج تمهير.
  • تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل.
  • المؤهل التعليمي:
  • بكالوريوس في تقنية المعلومات أو في تخصصات ذات علاقة.
  • مهارات التواصل بفعالية.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الهيئة العامة للمنافسة، عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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